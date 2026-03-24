Pesce scaduto nel banco freezer: stop alla vendita in un negozio di Bergamo - Foto
I CONTROLLI. Nella zona di via Quarenghi, in città: riscontrate carenze igieniche tali da portare alla sospensione immediata della vendita di carni fresche.
Bergamo
Nella mattinata di lunedì 23 marzo, un controllo del Dipartimento veterinario di Ats Bergamo, della polizia locale e dell’Ispettorato del lavoro ha portato alla sospensione parziale dell’attività di un negozio alimentare etnico nella zona di via Quarenghi, in città.
Sequestrati 45 kg di prodotti ittici
Nel reparto macelleria sono emerse carenze igieniche tali da portare alla sospensione immediata della vendita di carni fresche, con notifica al titolare di prescrizioni specifiche per il ripristino delle condizioni di igiene e manutenzione, senza le quali l’attività non potrà riprendere. Nei banchi freezer sono stati trovati prodotti ittici scaduti, privi di tracciabilità e con evidenti mancanze di mantenimento della catena del freddo: in totale, sono stati sequestrati 45 chilogrammi di prodotti ittici, inviati alla distruzione.
«Attenzione alta su tutta la filiera»
«I controlli confermano quanto sia essenziale mantenere alta l’attenzione su tutta la filiera, in particolare sui prodotti di origine animale, dove il rispetto delle norme è fondamentale per prevenire rischi concreti alla salute dei cittadini», commenta Nicoletta Castelli, direttore sanitario di Ats Bergamo.
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