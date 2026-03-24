Pesce scaduto nel banco freezer: stop alla vendita in un negozio di Bergamo - Foto

Nella mattinata di lunedì 23 marzo, un controllo del Dipartimento veterinario di Ats Bergamo, della polizia locale e dell’Ispettorato del lavoro ha portato alla sospensione parziale dell’attività di un negozio alimentare etnico nella zona di via Quarenghi, in città.

Sequestrati 45 kg di prodotti ittici

Nel reparto macelleria sono emerse carenze igieniche tali da portare alla sospensione immediata della vendita di carni fresche, con notifica al titolare di prescrizioni specifiche per il ripristino delle condizioni di igiene e manutenzione, senza le quali l’attività non potrà riprendere. Nei banchi freezer sono stati trovati prodotti ittici scaduti, privi di tracciabilità e con evidenti mancanze di mantenimento della catena del freddo: in totale, sono stati sequestrati 45 chilogrammi di prodotti ittici, inviati alla distruzione.