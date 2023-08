Piace il mercato dello stadio al Lazzaretto - Foto e video

Debutto positivo per il primo mercato della storia al Lazzaretto: moltissimi visitatori e clienti, commenti positivi tra la gente. Il tradizionale appuntamento del sabato, coi banchi degli ambulanti su piazzale Goisis, sta vivendo un continuo peregrinare per via dei lavori alla Curva Sud del Gewiss Stadium. A fine campionato, dal piazzale antistante la «Morosini», si è spostato in via Marzabotto per circa due mesi. L’ultimo appuntamento, sabato scorso, è servito per avvisare i clienti del «trasloco» nel complesso storico, dove gli ambulanti rimarranno probabilmente fino a giugno, quando il Lazzaretto accoglierà gli eventi estivi.

A quel punto i banchi torneranno in via Marzabotto per le ultime settimane, prima di tornare in piazzale Goisis una volta ultimata la ristrutturazione dello stadio. A questo punto location e giorno del mercato varieranno solo in caso di partite dell’Atalanta al sabato pomeriggio.

Le 54 postazioni (frutta e verdura, alimentari, abbigliamento, casalinghi e merceria) sono state disposte in file vicino all’ingresso e nella parte asfaltata oltre il prato, mentre i passaggi laterali restano liberi. Per ambulanti e clienti tre ingressi: il principale e i due varchi dalla parte dello stadio e della bocciofila. Orario del mercato 7,30-13.