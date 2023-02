Piazza Cittadella, cominciano i lavori per il secondo lotto della pavimentazione

Da piazza della Cittadella arrivano ulteriori novità sul fronte delle opere pubbliche. Dopo gli interventi ai sottoservizi , necessari per portare il metano ai musei civici, è stata la volta del rifacimento della pavimentazione . La prima metà è andata in archivio. E ora stanno per partire le operazioni sull’altra . «Conclusi i lavori sul triangolo lato musei, abbiamo appena affidato all’impresa Colosio quelli per il secondo e ultimo lotto - ha spiegato Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici -. Il cantiere, del valore di 700mila euro, prevede la sistemazione dei marciapiedi ammalorati, la posa delle fasce di pietra e il completamento del ciottolato. L’idea è concludere verso aprile. Non ci sarà alcun disturbo per i visitatori. Una volta che la piazza sarà ultimata, le macchine non potranno più parcheggiarvi».