Piazza Mercato del Fieno, restyling per il parapetto

Ampliamento dell’area verde, eliminazione del parcheggio «improprio» dei motocicli e messa in sicurezza del parapetto e del passaggio pedonale e della pavimentazione. Questi alcuni degli elementi più significativi del restauro conservativo del parapetto di protezione e della pavimentazione del marciapiede di piazza Mercato del Fieno in Città Alta che si è concluso nei giorni scorsi. L’intervento si è reso necessario in seguito a un incidente che ha danneggiato la barriera di protezione del parcheggio.

Gli interventi

«Gli accertamenti tecnici hanno riscontrato la necessità d’intervenire su tutta la barriera», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Ferruccio Rota. «La conformazione attuale della piazza ha avuto origine nella seconda metà dell’Ottocento quando vennero demoliti gli edifici preesistenti. In epoca romana, in quest’area sorgevano le terme», spiega l’assessore. Ad oggi è utilizzata quasi interamente a parcheggio e presenta una pavimentazione in acciottolato. Il limite ovest, verso via San Lorenzo, è caratterizzato da un muro di massicciata che culmina con un parapetto costituito da «pilastrini» in arenaria intervallati da barriere in ferro battuto. Il parapetto, gravemente danneggiato, non era più in sicurezza.

Il nuovo parapetto

(Foto di Bedolis) La piazza dopo i restyling

(Foto di Bedolis)

«I pilastrini in pietra erano in pessimo stato di conservazione» «I pilastrini in pietra erano in pessimo stato di conservazione, le barriere metalliche risultavano deformate con alcuni elementi eccessivamente corrosi e la pavimentazione del passaggio pedonale risultava sconnessa a causa della spinta delle radici degli alberi, e pericolosa per il camminamento», fa presente Rota. L’intervento ha avuto quindi lo scopo anche di mettere in sicurezza del transito pedonale e veicolare. «Inoltre, il passaggio pedonale adiacente al parapetto era impraticabile dai disabili in carrozzina per via della presenza di dislivelli», spiega Rota.

Ampliata l’area verde

La nuova soluzione progettuale ha previsto quindi una modifica dell’area adiacente al parapetto, oggi ricoperta con lastre in pietra, «proponendo una de-pavimentazione dell’area a favore di un ampliamento dell’aiuola a verde. È stato anche applicato un nuovo tappeto erboso mediante posa di prato in zolle o rotoli», illustra l’assessore. Questo intervento permette anche di «evitare che il marciapiede esistente a ridosso della barriera venga impropriamente utilizzato come parcheggio “selvaggio” di motocicli come era un tempo», conclude Rota.