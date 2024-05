Piazzale Alpini, dal 1° giugno tornano animazione e concerti

Tornerà dal 1 giugno l’animazione di piazzale degli Alpini: è stata completata con successo nella mattinata del 15 maggio la procedura che il Comune di Bergamo ha avviato nelle scorse settimane per animare e rendere vivo il grande spazio cittadino a pochi passi dal centro della città.

Un’esperienza che ha deciso di riproporre dopo i buoni risultati dell’iniziativa Nxt station, che ha richiamato 250mila presenze nei due anni e mezzo di manifestazioni musicali e culturali realizzate nell’area. Ad aggiudicarsi il bando del Comune di Bergamo è stato il raggruppamento di scopo formato da Shining Production SRL e Pinkbear SRL, entrambe le società con sede in Lombardia. L’affidamento decorrerà dal prossimo 1 giugno e scadrà il 31 maggio 2027.

I lavori in piazzale Alpini

Per cercare di «restituire Piazzale Alpini alla città» – superando la percezione di un luogo insicuro - il Comune di Bergamo ha inizialmente lavorato sulla «forma fisica» della piazza – guadagnando superficie utile per attività musicali, spettacoli, incontri pubblici, in precedenza impediti dalla posizione della fontana e delle aiuole –e scegliendo quindi di affidarne la gestione ad un operatore incaricato di sviluppare una vasta gamma di iniziative proiettate all’orizzonte di Capitale della Cultura 2023. L’obiettivo che l’Amministrazione si era data – assicurare fruibilità e sicurezza dello spazio pubblico attraverso l’animazione e la cultura – è stato quindi in larga misura centrato, tanto che il Comune è convinto da tempo – e il nuovo bando appena concluso lo dimostra - dell’importanza di proseguire sulla strada sperimentata in questi anni.

I lavori per la recinzione di piazzale Alpini

(Foto di Bedolis) La scelta è stata quella di realizzare una perimetrazione più consona della piazza, per proteggere le attività che si svolgeranno nell’area e per corrispondere a un bisogno di qualità estetica e di «trasparenza», perché la parte interna del piazzale non sia oscurata alla vista di chi transita lungo le vie adiacenti, fermo restando che lo spazio di piazzale Alpini sarà aperto e costantemente attraversabile dal mattino alla sera.

I lavori sono in corso e, compatibilmente con le condizioni atmosferiche (che possono ritardare alcune lavorazioni), dovrebbero essere conclusi entro la fine del mese di maggio, proprio in vista dell’avvio del cartellone di eventi previsto dal nuovo gestore della piazza.

L’offerta estiva a Bergamo