Pienone a Bergamo: con il sole tutti in centro, traffico in tilt - Le foto

Sole e temperature primaverili hanno caratterizzato la festa di Ognissanti e il weekend del 2 e 3 novembre in città. Risultato: un vero e proprio assalto a Città Alta con parcheggi esauriti e numeri record nei musei ma anche pienone per le vie del centro in città bassa , dal Sentierone a via XX Settembre con conseguente traffico lungo viale Papa Giovanni XXIII e lungo viale Roma.

Tantissime persone hanno deciso di regalarsi una giornata di relax in Città alta salendo con mezzi privati, autobus (programmati con una buona frequenza) e funicolare (con un’attesa più lunga per le immancabili lunghe code). In molti hanno scelto la classica passeggiata, evitando il traffico e anche qualche problema di parcheggio. Locali e ristoranti registrano il tutto esaurito, soprattutto per il pranzo, così come le gelaterie, che hanno goduto del clima favorevole. Il Ponte di Ognissanti molto positivo anche per i musei, con ingressi sopra la media del periodo. Seguono aggiornamenti.