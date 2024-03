Più di 10 mila visitatori con il Fai, incantati da torri e monasteri

Più di 10mila persone hanno approfittato, sabato 23 e domenica 24 marzo, dell’apertura di tanti scrigni d’arte, in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Boom di presenze a Urgnano, che ha riaperto i suoi tesori dopo 18 anni: l’ultima (e unica) volta era stata nel 2006. In campo anche un’ottantina di ragazze e ragazzi della scuola media che hanno fatto da narratori all’interno della chiesina quattrocentesca della Trinità. Lunghe code per salire i 235 gradini e i 54 metri della torre campanaria del Cagnola, ma anche per scoprire il convento dei padri Passionisti alla Basella. Un flusso continuo, infine, alla Rocca Albani dove è stata eccezionalmente aperta la Stanza delle Quattro Stagioni.