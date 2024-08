Più 100 e meno 60: in cinque anni migliorano i voti della maturità

Gli studenti bergamaschi, di anno in anno, sono sempre un po’ più bravi. I risultati della maturità dell’anno scolastico 2023-2024 nella nostra provincia lo certificano: i 7.986 ragazzi e ragazze impegnati nell’esame di Stato hanno nel complesso voti migliori non solo rispetto ai «colleghi» della tornata precedente, ma anche e soprattutto di quelli che hanno affrontato l’esame prima del Covid. Aumentano le lodi, aumentano i 100, gli studenti promossi con il tanto sospirato «sessanta» sono sempre meno. Frutto di un impegno maggiore o di una migliore qualità dell’insegnamento? Docenti più morbidi nelle valutazioni o prove più semplici? Le combinazioni tra i fattori possono essere varie, ma quel che resta sono i numeri.

Il confronto con l’anno scorso

Largo ai «secchioni», verrebbe da dire. Le eccellenze, ovvero quegli studenti che hanno conseguito il 100 o il 100 e lode all’esame di maturità quest’anno sono circa 430 in termini assoluti. I «100» circa 350, i «100 e lode» circa 80. E pesano, in percentuale, più dello scorso anno scolastico. Gli studenti «top», quelli che portano a casa la menzione d’onore, sono l’1,05% del totale, un anno fa erano lo 0,9%. Chi ha preso 100 oggi è il 4,36% della popolazione dei «maturi», di poco sopra il 4,3% di un anno fa. Sono un po’ meno invece coloro che prendono un voto alto, tra 91 e 99: l’8,84% del totale, mentre l’anno precedente rappresentavano il 9,89%. Ma diminuisce anche - ed è un fatto positivo, perché significa che il dato si è travasato in fasce di voto più alte - la platea di chi passa «per un pelo» con il minimo dei voti. I «60» erano il 7,10% nel 2023, oggi sono il 6,73%. Di meno anche quelli che prendono un voto basso (tra il 61 e il 70): nel 2023 furono il 32,04%, oggi sono il 31,91%.

In linea con la Lombardia

La provincia bergamasca non sfigura anche nel confronto con le altre province lombarde. I numeri sono pressoché in linea, ma rispetto alla media regionale si può evidenziare comunque qualche miglioramento. Bergamo ottiene risultati migliori per quanto riguarda la percentuale di studenti che prendono 60: in Lombardia sono il 6,8%, a Bergamo il 6,73%. Stessa cosa per quelli che ottengono fra 61 e 70: in Lombardia il 32% del totale, qui il 31,91%. Per quanto riguarda gli «studenti modello», se i 100 in Lombardia sono il 4,3%, nella nostra provincia sono appena più alti con il 4,36%, dove tuttavia sono lievemente inferiori i 100 e lode: a fronte di un dato regionale dell’1,1%, qui si arriva all’1,05%.

I n Italia «manica più larga»

Rispetto al dato nazionale, si conferma invece la tradizione di voti ben più di manica larga al Sud e al Centro. Detto che a Bergamo solo l’1,05% riesce a prendere la lode, la media nazionale tocca invece il 2,6% di votazioni «top». Lo stesso vale per i 100: da noi sono il 4,36%, nel Paese la media sale a un livello molto più alto: il 7,2%. E pure i «bravissimi», quelli tra 91 e 99, da noi sono di meno: l’8,84%, mentre in Italia l’11,2%. Praticamente uno su dieci. Analizzando le fasce inferiori, nella Bergamasca chi esce con il 60 è il 6,73%, in Italia solo il 5%. E se da noi si diploma con un voto tra il 61 e il 70 il 31,91% del totale (quindi uno studente su tre), in Italia si scende al 26,9% (quasi uno studente su quattro).

Il confronto con 5 anni fa

Ma è nel confronto con i dati di cinque anni fa, quelli dell’ultima maturità prima della bufera del Covid (anno scolastico 2018/2019), che emerge il miglioramento degli studenti bergamaschi. Nel 2019 i 60 furono il 7,2%, oggi sono scesi al 6,73% . Il dato che spicca di più è però il miglioramento nella fascia di voto medio bassa 61-70: allora furono il 35,8% del totale, ora pesano «solo» per il 31,91%, con un evidente travaso verso le fasce di voto migliori. Positivo infatti il bilancio sui massimi: le lodi 5 anni fa erano solo lo 0,6% mentre oggi sono l’1,05%. I 100 erano il 3,2%, ora sono il 4,36%. I voti alti, tra il 91 e il 99, si attestano ora all’8,84% quando nel 2019 furono l’8,5%.

Nei licei i voti più alti

Ma quali sono le scuole dove si registrano i voti più alti e più bassi? Per le lodi, quasi il 60% arrivano dai licei, il 30% circa dagli studenti degli istituti tecnici e solo un 10% dagli istituti professionali. Proporzione molto simile per i 100: quasi il 50% dai liceali, circa il 30% dai tecnici e un 20% dai professionali. Discorso inverso per i voti più bassi. I 60 arrivano al 40% dai tecnici, per un altro 40% dai professionali e solo per un 20% dai licei. I voti da 61 a 70 sono invece così distribuiti: 25% dai licei, 35% dai tecnici e 40% circa dai professionali.

«Recupero a pieno regime»