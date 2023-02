Più controlli per BgBs2023: multata una guida e scoperta una casa abusiva

Con l’aumentare dei flussi turistici nell’anno della Capitale della Cultura s’intensificano i controlli della polizia locale di Bergamo contro gli abusivi. La lente degli agenti di via Coghetti negli ultimi giorni ha passato in rassegna in particolare le guide turistiche e l’accoglienza extra-alberghiera. Il Nucleo territoriale Città Alta e quello di polizia commerciale hanno svolto controlli in borghese in Città Alta: in Piazza Vecchia gli agenti hanno sorpreso una guida abusiva che intratteneva una decina di turisti.