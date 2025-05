Plasma e globuli rossi a bordo dell’elisoccorso, la nuova frontiera lombarda

Da oggi tutte le cinque basi di elisoccorso regionali (Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio) gestite da Areu sono dotate di plasma e globuli rossi a bordo, per consentire un intervento immediato in caso di shock emorragico, una delle principali cause di mortalità evitabile nei traumi maggiori, soprattutto nei giovani.

Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che era affiancato dal direttore generale di Areu, Massimo Lombardo e da Francesco Daminelli, anestesista rianimatore e referente della base elisoccorso di Bergamo che è stata la prima a sperimentare il progetto «Blood on Board».

Bertolaso: «Lombardia un modello»

«Con questa iniziativa - spiega Bertolaso - la Lombardia si pone come modello a livello nazionale, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di ricevere una trasfusione precoce direttamente sul luogo dell’emergenza. Si tratta di un passo avanti decisivo per la sicurezza e la qualità delle cure, che potrà fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni critiche».

Procedura salvavita durante il trasporto

Ogni elicottero dell’elisoccorso è ora equipaggiato con contenitori isotermici per il mantenimento dei prodotti ematici a temperatura controllata e sistemi di riscaldamento attivo per la trasfusione. Nel 2024, l’elisoccorso lombardo ha effettuato 5.673 missioni, di cui oltre 5.000 per soccorsi primari.