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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Marzo 2026

Pm10 sotto la soglia, stop alle misure antismog anche a Bergamo

INQUINAMENTO. I dati registrati il 13 marzo da Arpa Lombardia hanno certificato concentrazioni medie di PM10 inferiori alla soglia nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza.

Considerate le previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in questi territori, il 15 marzo sono state disattivate le misure temporanee di primo e secondo livello, come fa sapere la Regione Lombardia in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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