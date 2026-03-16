Pm10 sotto la soglia, stop alle misure antismog anche a Bergamo
INQUINAMENTO. I dati registrati il 13 marzo da Arpa Lombardia hanno certificato concentrazioni medie di PM10 inferiori alla soglia nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza.
Considerate le previsioni meteo molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in questi territori, il 15 marzo sono state disattivate le misure temporanee di primo e secondo livello, come fa sapere la Regione Lombardia in una nota.
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