Polizia locale, 14 nuovi agenti in città: firmato il contratto

Otto agenti prenderanno servizio l’1 ottobre e due il 16 ottobre così da poter frequentare il corso di formazione per agenti previsto dalla normativa regionale, che inizierà l’11 ottobre e si concluderà a fine dicembre. Il corso, organizzato dall’Associazione Polizia Locale della provincia di Bergamo e Lecco in collaborazione con il Comune e l’Università degli studi di Bergamo, si svolgerà presso il comando della Polizia Locale di Bergamo. Quattro agenti inizieranno il servizio l’1 novembre senza dover frequentare il corso, poiché lo hanno già completato presso altri enti.

Il concorso

L’Amministrazione comunale aveva bandito il concorso per l’assunzione di nuovi agenti della polizia locale lo scorso 5 luglio. Le 14 persone oggi assunte sono state individuate all’interno di una rosa di 63 candidati risultati idonei, che costituiscono la graduatoria alla quale attingere anche per le successive future chiamate. Al concorso si erano iscritti 569 candidati. Di questi, 174 candidati si sono presentati alle prove concorsuali iniziate con lo scritto il 29 agosto.

L’ età media dei 14 futuri agenti che entrano ora in forza alla Polizia Locale è di 31 anni: 8 sono donne e 6 sono uomini, e di loro 7 risiedono in provincia di Bergamo.

«Rinforzi per la sicurezza»

«Il tema della sicurezza – dichiara la sindaca Elena Carnevali – è al centro delle nostre priorità. Durante la campagna elettorale ci siamo presi l’impegno di potenziare la presenza di agenti sul territorio, consapevoli di quanto sia importante per i cittadini sentirsi protetti. A tre mesi dall’inizio del nostro mandato, in tempi record per la Pubblica amministrazione, abbiamo emanato un bando, fatto il concorso, selezionato i candidati che oggi firmano il contratto di assunzione. Quattordici giovani nuovi agenti si uniranno quindi al nostro comando per rafforzare le attività di sicurezza urbana in favore dei cittadini e degli studenti che abitano e vivono il nostro territorio».