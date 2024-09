Bergamo, in arrivo 14 nuovi agenti della polizia locale

Il bando di concorso per l’assunzione di nuovi agenti della polizia locale è andato a buon fine e lunedì 16 settembre il Comune di Bergamo ha sottoscritto i contratti di lavoro a tempo indeterminato con i 14 candidati risultati idonei, sui 63 che avevano superato la prova e che comunque resteranno in graduatoria per le future necessità.