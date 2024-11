Polizia locale di Bergamo, primo giorno per la comandante Monica Porta

Primo giorno di lavoro per il nuovo Comandante della Polizia locale Monica Porta, che ha preso ufficialmente possesso del suo ufficio nella giornata di sabato 16 novembre. La giornata è iniziata con un incontro preliminare di conoscenza, già di prima mattina, con le posizioni organizzative del Comando di Polizia locale e della Protezione Civile.

L’incontro con la sindaca Carnevali

Nella mattinata inoltre, il Comandante Porta ha ricevuto il saluto di benvenuto della Sindaca, Elena Carnevali, e dell’Assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni, che hanno espresso il loro augurio di un buon lavoro, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta e coordinata per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. L’incontro è stato anche un’occasione per ribadire l’impegno dell’Amministrazione verso il Corpo della Polizia Locale per rispondere prontamente e con efficacia alle esigenze della cittadinanza.

«Lavorerò per l’attuazione delle politiche di sicurezza in un’ottica prima di tutto di prevenzione e presidio attivo del territorio» «È con grande senso di responsabilità e onore che oggi mi accingo a ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Bergamo, un comando con grandi potenzialità. Ringrazio l’Amministrazione comunale nella persona della Sindaca Elena Carnevali e dell’assessore Giacomo Angeloni che oggi mi hanno accolta all’atto dell’insediamento e con i quali lavorerò per l’attuazione delle politiche di sicurezza in un’ottica prima di tutto di prevenzione e presidio attivo del territorio», ha dichiarato la Comandante della Polizia locale e della protezione civile Monica Porta.

Il curriculum di Monica Porta

La professionalità della dottoressa Porta è risultata in linea con il profilo ricercato, in conformità con l’Avviso pubblico di Mobilità volontaria per la copertura della posizione di Dirigente Responsabile della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile e Comandante del Corpo di Polizia Locale di Bergamo. Al bando avevano partecipato 15 candidati, tra cui 3 donne e 12 uomini, con un’età media di 53 anni. Prima di arrivare a Bergamo, la dottoressa Porta ricopriva il ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Locale di Lecco e di Dirigente dell’Area Sicurezza, Protezione Civile, Viabilità ed Eventi.