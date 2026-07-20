Polizia locale, il Comune di Bergamo assume 5 nuovi agenti: candidature entro il 14 agosto

Il Comune di Bergamo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 agenti di Polizia Locale, inquadrati nell’area degli Istruttori. Due dei posti disponibili sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate; qualora nella graduatoria finale non risultassero candidati in possesso dei requisiti previsti per la riserva, saranno assegnati seguendo l’ordine generale di graduatoria.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale unico del Reclutamento “inPA”, accedendo tramite Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o eIDAS. Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 23.59 di venerdì 14 agosto 2026. Non saranno ammesse domande presentate con modalità differenti.

Il nuovo concorso si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’organico del Corpo di Polizia Locale e consentirà di incrementare la presenza degli agenti sul territorio, le attività di prevenzione e controllo, il pronto intervento e i servizi dedicati alla sicurezza urbana e alla circolazione stradale.

Gli agenti saranno chiamati a svolgere, tra le altre attività, il presidio e il controllo del territorio, gli interventi in situazioni di emergenza, le funzioni di polizia giudiziaria, stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza, l’accertamento delle violazioni, la regolamentazione del traffico e i servizi in occasione di manifestazioni e iniziative pubbliche. È inoltre prevista la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato e con gli organismi della Protezione civile, nell’ambito delle rispettive competenze.