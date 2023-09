Polizia provinciale: 25 anni a servizio del territorio, ma servono altri agenti

«L’ampiezza del nostro territorio e le attività richiederebbero almeno il triplo del personale (ora gli operatori della polizia provinciale sono una ventina, ndr). Ne approfitto per evidenziare quanto è importante l’attività dei volontari e vorrei cogliere l’occasione per fare un appello ai giovani per attirarli ad essere coinvolti nella nostra attività: noi siamo aperti e pronti ad accoglierli ». È quanto ha evidenziato nel suo intervento Immacolata Gravallese, dirigente del Servizio di polizia provinciale e segretario generale della Provincia, con la condivisione del comandante della polizia provinciale Matteo Copia, durante la giornata della polizia provinciale che si è tenuta la mattina del 15 settembre nello Spazio Viterbi del Palazzo della Provincia.

Un ringraziamento per l’opera quotidiana

Una cerimonia voluta dal nuovo comandante Copia e dal presidente della Provincia Pasquale Gandolfi per celebrare, alla presenza di autorità civili e rappresentanti delle Forze dell’ordine, la funzione indispensabile degli agenti e dei volontari, ringraziandoli per il lavoro svolto. «È un momento solenne - ha sottolineato Copia - che scandisce l’evoluzione del nostro servizio: il 25esimo anno di storia. Con questa cerimonia, grazie anche al conforto dell’Ente e dell’ufficio di presidenza, non potevo che ringraziare l’opera quotidiana dei miei colleghi». Il presidente della Provincia ha evidenziato: «Volentieri ho accolto la proposta del comandante Copia di organizzare questa giornata per dire grazie agli agenti che, pure nel percorso tortuoso che sta caratterizzando le Province, non hanno mai fatto mancare impegno e dedizione. Abbiamo quasi gli stessi abitanti e più Comuni del Friuli Venezia Giulia, che è Regione autonoma: è fondamentale intervenire per dare al territorio risorse e servizi adeguati».