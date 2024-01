Pontesecco, con la doppia rotatoria oltre 1.700 auto in più verso la città

Dopo le prime impressioni e qualche conto spannometrico, il Comune di Bergamo snocciola i numeri sui flussi attorno alle due nuove rotatorie del Pontesecco, quasi «duemila autoveicoli in più al giorno che si riversano verso la città», per la precisione sono 1.726 mezzi in più in ingresso nel capoluogo, passando da 18.111 a 19.837. «I 15.460 veicoli in uscita durante le 24 ore rimangono invece tali anche con il nuovo sistema a doppia rotatoria».

I rilevamenti

È quanto emerge dai rilevamenti svolti tra le 5 e le 8 del mattino in un periodo campione di tre giorni lavorativi, senza i «birilli». Intanto Palafrizzoni rinnova proprio il servizio di posizionamento dei «coni» che con il nuovo assetto viabilistico si pensava di abbandonare ma che, dopo i problemi di code soprattutto nel tardo pomeriggio, è stato reintrodotto dallo scorso dicembre. Con una novità, perché, rispetto al passato, i birilli vengono posizionati non più la mattina, ma nel pomeriggio dalle 16,30 alle 20, disegnando così una doppia corsia in uscita dalla città nell’ora di punta. «È un test – spiegano dal Comune – per determinare l’efficacia della soluzione principale, da attivare entro la fine dell’anno, un sistema di portali che consenta di realizzare una corsia reversibile, come avviene in altre città, alcune in Piemonte e diverse in Europa, dove è consuetudine.

In Portogallo, ad esempio, c’è una situazione molto simile, con tre corsie e quella centrale che viene addirittura marcata con un colore diverso». Il progetto prevede la possibilità di utilizzare la corsia centrale in base alle esigenze di traffico, verso la città al mattino, verso la valle nel pomeriggio, senza ricorrere a sistemi temporanei come i birilli. Gli uffici del Comune, con il gruppo di lavoro istituito con la Provincia, sta mettendo a punto il progetto di fattibilità, «la documentazione sarà sottoposta al ministero delle Infrastrutture il prima possibile – fa sapere Palafrizzoni –. Il servizio per il posizionamento dei birilli è stato affidato per un anno perché bisogna considerare i tempi di risposta del ministero, dai 90 ai 120 giorni, una volta presentato il progetto». Il nuovo sistema prevede un’accelerata dei flussi, con 2.800 veicoli l’ora invece dei 2.600 registrati lo scorso aprile nelle ore del mattino verso Bergamo e 3.500 veicoli l’ora invece dei 3.050 rilevati (sempre ad aprile) verso la valle.