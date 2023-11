Pontesecco, per snellire il traffico spostata la fermata dell’autobus

Aggiustamento a Pontesecco. La fermata dell’autobus in direzione della Valle Brembana è stata infatti spostata in via sperimentale indietro di 200 metri, nel tentativo di rendere più fluida la circolazione. Le due rotonde avrebbero dovuto mandare in pensione i semafori e i birilli, ma per ora la situazione al nodo di Pontesecco non s’è ancora sciolta.

«Passeggeri non avvertiti»

La decisione di spostare la fermata ha causato qualche disagio, come segnalato da Claudio Armati, ex sindaco di Ponteranica, contrario alla soluzione delle due rotatorie: «Lamentele di alcuni passeggeri, che non sono stati avvertiti e pensavano di scendere alla solita fermata che ora è soppressa», ha scritto su Facebook. L’Atb ha spiegato il motivo del cambio di assetto: «La fermata di Pontesecco in direzione Val Brembana è stata spostata in via sperimentale di 200 metri, all’altezza della pizzeria “La Grotta Azzurra” in modo da consentire la fermata dei mezzi in una posizione che prevede le due corsie e permette quindi alle auto di poter superare l’autobus. Alla fermata Atb sono stati apposti cartelli di avviso per segnalare lo spostamento».