Pontesecco, verso l’addio ai birilli: o ra il rush per non perdere i fondi

È corsa contro il tempo per assegnare i lavori a Ponsecco, il nodo viario tra Bergamo e Ponteranica, dove confluisce il traffico in entrata e uscita dalla città verso la Valle Brembana . Il Comune ha fretta di chiudere la partita del progetto esecutivo, il rispetto delle tempistiche è infatti di vitale importanza per non perdere i fondi del «Patto per la Lombardia» siglato tra Regione e governo nel 2017.