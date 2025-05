«Potere tra potenza e possibilità»: presentato TedxBergamo 2025

TedxBergamo, il programma

Undici talk, due performance e una mostra per la conferenza multidisciplinare nata a Bergamo nel 2014 sul format delle conferenze Ted. «Potere tra potenza e possibilità» è il titolo dell’edizione di quest’anno con interventi che spazieranno dall’intelligenza artificiale all’arte, dall’educazione alla geopolitica, dall’inclusione alle scienze cognitive, dallo sport alla leadership, dal mondo del non profit fino alla tassonomia.

Nel periodo storico che stiamo attraversando quello del «potere» è un concetto quanto mai attuale. Nella lingua italiana «potere» è sia un sostantivo maschile, sia un verbo transitivo. I due significati divergono in parte, hanno un’accezione che cambia il percepito. Siamo molto spesso più portati a pensare al «potere» come capacità di influire sul comportamento altrui, di influenzarne le opinioni, le decisioni, le azioni, i pensieri oppure come dominio, balìa, possesso. Meno spesso interpretiamo questo termine come capacità, possibilità oggettiva di agire, di fare qualcosa, possedere virtù o doti particolari. «Una parola poliedrica, capace di evocare significati profondi e contrastanti, che attraversa ogni aspetto dell’esistenza umana», ha detto Giorgio Ghisalberti, organizzatore per il quinto anno di TEDxBergamo.

«Confronto sulle complessità»

Programma e relatori

Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per il teritorio palestinese occupato

Luca Baiguini, docente alla Graduate School of Management del Politecnico di Milano

Andrea Colamedici, saggista, editore e divulgatore culturale

Benedetta Colombo, divulgatrice d’arte

Gabriele Ferretti, docente di filosofia delle scienze cognitive dell’Università di Bergamo

Amy Jandrisevits, Ceo di A doll like me

Alice Mangione, attrice, stand up comedian

Arturo Mariani, speaker motivazionale

Giangi Milesi, Presidente della Confederazione Parkinson Italia, leader storico di Cesvi.

Najma Najam, Pro rettrice all’Institute per l’Istituto Art & Culture (IAC) - Lahore Pakistan

Alessio Pomaro, esperto di Intelligenza artificiale