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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 19 Ottobre 2026

Prefettura di Bergamo, si è insediato il nuovo vicario Marcello Oggianu

LA NOMINA. Il viceprefetto, 60 anni, arriva da Sassari, dove ricopriva lo stesso incarico. Gli auguri di buon lavoro del prefetto Luca Rotondi.

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Prefettura di Bergamo, si è insediato il nuovo vicario Marcello Oggianu
Da sinistra: il nuovo viario Marcello Oggianu con il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi

Bergamo

Si è insediato lunedì 19 ottobre il nuovo vicario della Prefettura di Bergamo, Marcello Oggianu. Nato a Cagliari il 28 novembre 1965 e laureato in Giurisprudenza, è entrato nella carriera prefettizia nel 1996. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio nelle Prefetture di Oristano, Cagliari e Sassari, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali nei settori della sicurezza pubblica, dell’immigrazione, degli affari legali e della protezione civile.

Promosso a viceprefetto nel 2017, nel 2021 ha assunto l’incarico di vicario del prefetto di Cagliari. Dal 2022 ha svolto lo stesso ruolo alla Prefettura di Sassari. In passato ha ricoperto anche incarichi commissariali nei Comuni di Sant’Antioco e Sorradile. Il prefetto di Bergamo Luca Rotondi ha rivolto al nuovo vicario gli auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nella sua professionalità e nel suo impegno al servizio della provincia di Bergamo.

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