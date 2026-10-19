Prefettura di Bergamo, si è insediato il nuovo vicario Marcello Oggianu

Si è insediato lunedì 19 ottobre il nuovo vicario della Prefettura di Bergamo, Marcello Oggianu. Nato a Cagliari il 28 novembre 1965 e laureato in Giurisprudenza, è entrato nella carriera prefettizia nel 1996. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio nelle Prefetture di Oristano, Cagliari e Sassari, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali nei settori della sicurezza pubblica, dell’immigrazione, degli affari legali e della protezione civile.