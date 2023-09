Premio della Bontà Unci: via alle segnalazioni

Il premio è destinato ad associazioni meritevoli che si sono distinte nell’attività sociale, assistenziale, nel volontariato e in opere di solidarietà.

L’indirizzo per spedire le segnalazioni è via G.Mattioli,29 24129 Bergamo. «Il premio della bontà – sottolinea Marcello Annoni – è importante perché consente di conoscere nuove realtà e persone che dedicano la loro vita a buone cause, spesso nel silenzio e lontane dai riflettori».