Prenota, non paga e poi sparisce. Case vacanza, caccia al truffatore

Prenota online le case vacanza che forniscono la possibilità di registrarsi e accedere con il self check-in, si gode il soggiorno e poi, dopo aver inviato ai proprietari dell’appartamento una contabile che ogni volta si rivela fasulla, scompare portandosi via televisioni, elettrodomestici, coperte, soprammobili, e in alcuni casi perfino le chiavi, che poi utilizza spacciandosi per un proprietario che cerca nuovi inquilini e intascarsi così la caparra versata da chi, ignaro, crede di aver finalmente trovato una casa in città dove trasferirsi a lungo termine.

Chi è il truffatore della case vacanza

È il copione che, con piccole variazioni, sta mettendo in scena da alcune settimane quello che è stato soprannominato il «truffatore delle case vacanza». Una truffa messa a segno più volte tra la Malpensata, Celadina, il quartiere di Santa Lucia e Boccaleone, per citare alcune delle testimonianze raccolte dai proprietari delle case vacanze, che si sono rivolti alle forze dell’ordine per sporgere denuncia. Il nome che ricorre, nelle querele presentate ai carabinieri o in Questura, è sempre quello di un uomo originario di Imperia e totalmente estraneo alla vicenda, che da anni vive alle Isole Canarie e fino a qualche settimana fa era ignaro del fatto che ci fosse qualcuno, a Bergamo, che stava utilizzando una copia del suo documento di identità.

I proprietari cercano di fare rete per fermare il truffatore

Ad avvertirlo, tramite i social network, sono stati alcuni dei proprietari delle abitazioni che, vittime della truffa, ora stanno cercando di fare rete per avvertire tutti coloro che mettono a disposizione case vacanza tra la città e l’hinterland. «Mi sono insospettita quando l’inquilino mi ha avvisata tramite messaggio che aveva dimenticato le chiavi nella serratura esterna della porta ed erano sparite – racconta una delle donne truffate –. Sono subito andata a controllare, perché c’era qualcosa che non mi tornava: l’uomo che aveva prenotato la camera spacciandosi per un’altra persona era sparito, ma aveva lasciato televisori ed elettrodomestici ammassati vicino alla porta d’ingresso. Forse pensava di tornare per portarseli via».

In alcuni casi il truffatore ruba tv e suppellettili