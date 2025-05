Principesse, draghi e una mostra dedicata al Colleoni

I percorsi per i più piccoli

Per i più piccoli, sarà attivo il percorso tematico «La principessa, il mago e il drago», pensato per avvicinare le nuove generazioni alla storia attraverso il gioco. Un altro appuntamento imperdibile sarà la mostra dedicata a Bartolomeo Colleoni, organizzata a Martinengo nell’ambito del progetto «Terre Colleonesche», che sarà inaugurata sabato 3 maggio. Visitabile fino al 2 giugno, consentirà di riscoprire la figura del grande condottiero lombardo, insieme ai luoghi, visitabili domenica, che ne conservano la memoria, come il Convento dell’Incoronata e il Castello di Solza. Non mancheranno inoltre le occasioni per unire cultura e movimento: domenica si potrà partecipare alla biciclettata «Tra romani, biscioni e battaglie», che toccherà il Castello di Pandino, la pieve di Palazzo Pignano e il borgo di Agnadello, teatro della storica battaglia del 1509.