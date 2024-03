Processione alle «Grazie»: a causa del meteo si svolgerà in chiesa

La processione è una tradizione della chiesa delle Grazie, solitamente in cinque tappe: il chiostro ella chiesa, il nostro giornale, la stazione ferroviaria, la mensa autolinee e la chiesa parrocchiale. «A causa delle previsioni meteorologiche non favorevoli, si deciderà se tenerla con il solito percorso all’esterno, oppure di tenerla in chiesa, percorrendola idealmente» avevano già preannunciato gli organizzatori che venerdì 29 marzo conferma la scelta di organizzare la cerimonia all’interno della chiesa di viale Papa Giovanni XXIII.