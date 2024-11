Provincia di Bergamo, cresce la raccolta differenziata: sfonda il tetto dell’80%

I dati diffusi nel report 2023 evidenziano l’incremento (0,68%) del quantitativo totale di rifiuti urbani prodotti (512.987 tonnellate) rispetto al 2022 (509.505 tonnellate) e che la produzione pro-capite 2023 è stata pari a 462 kg/abitante per anno, in leggero aumento rispetto al dato 2022 (461 kg/abitante per anno).