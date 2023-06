Provincia, «manovra» da oltre 7 milioni: al centro strade e scuole

Manutenzione delle strade, completamento di lavori sugli edifici scolastici, ma anche copertura dei maggiori costi legati al gas e contributi alle associazioni. Tocca numerosi capitoli la variazione di bilancio che martedì sera arriverà in Consiglio provinciale: il valore complessivo è di oltre 7 milioni di euro, in gran parte per «rimpinguare» capitoli importanti nel funzionamento dell’ente.