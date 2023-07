Pubblica su Instagram una foto di una pistola senza tappo rosso: segnalato alla Polizia locale di Bergamo

Nel pomeriggio di martedì 18 luglio la Polizia locale di Bergamo è intervenuta in seguito alla segnalazione di un cittadino di Bergamo, preoccupato per via di una foto pubblicata su Instagram da parte di alcuni giovani del quartiere di Monterosso: nella foto, infatti, era ritratta un’arma da fuoco. I dati dell’account Instagram che aveva pubblicato la foto sono stati analizzati, e hanno portato gli agenti a scoprire il nome associato all’account, in modo da identificare la persona coinvolta nella vicenda.