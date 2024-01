Puntano alla cassaforte, scoperti: 4 incappucciati messi in fuga

Puntavano alla cassaforte della sede di Stezzano della «Gls», la «General Logistics Systems» di via Santuario: ma l’intervento di una guardia giurata dell’istituto di sorveglianza Gsi li ha costretti alla fuga a mani vuote. Il tentativo di furto di una banda di almeno quattro ladri è andato in scena poco dopo l’1 della notte tra giovedì e venerdì: alle 00,53 è infatti scattato l’allarme interno alla sede della logistica e sul posto è arrivata in pochi minuti la guardia, che già si trovava in zona per dei controlli. In azione almeno quattro malviventi incappucciati e armati di piede di porco e altri attrezzi, alcuni dei quali abbandonati sul posto e posti sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Zanica e del nucleo operativo radiomobile di Bergamo intervenuti per i rilievi.