Qualità della vita, Bergamo al 21esimo posto. In testa Trento e Bolzano, ultima Crotone

Trento è in testa per qualità della vita, grazie agli eccellenti piazzamenti conquistati in quasi tutti gli ambiti considerati: otto su nove. Lo rivela la 24esima edizione del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni . La provincia rappresenta anche la dinamica che contraddistingue le altre province del Nord-Est, il cui punteggio medio a livello dimensionale eccede il corrispondente punteggio medio nazionale. Milano infatti si piazza al quinto posto dopo Bolzano, Bologna e Firenze. Bergamo invece è 21esima e Brescia 23esima.