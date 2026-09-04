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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

Quarta corsia in via San Giorgio, asfaltature nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre

I LAVORI. Nel tratto compreso tra via Fratelli Calvi e l’incrocio con le vie Autostrada e Simoncini. La segnaletica orizzontale sarà completata nei giorni seguenti.

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Redazione Web
Redazione Web
Quarta corsia in via San Giorgio, asfaltature nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre
Il tratto interessato dai lavori di asfaltatura
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Asfaltatura notturna in via San Giorgio, tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, nel tratto compreso tra via Fratelli Calvi e l’incrocio con le vie Autostrada e Simoncini, interessato dai lavori per la realizzazione della terza corsia, che si aggiunge a quella dell’e-Brt.

I lavori in via San Giorgio

Saranno asfaltate tutte le quattro corsie: l’intervento sarà concluso nelle prime ore di sabato 5 settembre. Per ragioni tecniche legate ai tempi di raffreddamento del manto stradale, la segnaletica orizzontale verrà realizzata nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Sabato 5 saranno quindi posizionati new jersey in prossimità dell’incrocio e delineatori stradali flessibili verticali lungo il tratto interessato, per la delimitazione dei percorsi per garantire la corretta circolazione dei veicoli. La segnaletica definitiva sarà completata nei giorni a seguire, fa sapere il Comune in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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