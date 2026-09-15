Quarto Savona 15 a Bergamo: i resti dell’auto della scorta di Falcone in via Tasso

La Quarto Savona 15 arriva a Bergamo . Dal 18 al 28 settembre, nel cortile di Palazzo della Provincia in via Tasso, sarà esposta la teca con i resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Nell’attentato morirono gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, insieme al magistrato Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo.

L’esposizione apre una settimana di iniziative dedicate alla memoria, alla legalità e alla sensibilizzazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni. La cerimonia ufficiale di svelamento della teca è in programma venerdì 18 settembre, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni. La teca sarà visitabile gratuitamente dalla cittadinanza tutti i giorni dalle 9 alle 18, fino al 28 settembre.