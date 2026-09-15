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Cronaca / Bergamo Città Martedì 15 Settembre 2026

Quarto Savona 15 a Bergamo: i resti dell’auto della scorta di Falcone in via Tasso

IL RICORDO. Dal 18 al 28 settembre a Palazzo della Provincia i resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone. In programma anche iniziative sulla legalità.

Lettura meno di un minuto.
Quarto Savona 15 a Bergamo: i resti dell’auto della scorta di Falcone in via Tasso
La teca con i resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone

La Quarto Savona 15 arriva a Bergamo. Dal 18 al 28 settembre, nel cortile di Palazzo della Provincia in via Tasso, sarà esposta la teca con i resti dell’auto della scorta di Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Nell’attentato morirono gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, insieme al magistrato Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo.

L’esposizione apre una settimana di iniziative dedicate alla memoria, alla legalità e alla sensibilizzazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni. La cerimonia ufficiale di svelamento della teca è in programma venerdì 18 settembre, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni. La teca sarà visitabile gratuitamente dalla cittadinanza tutti i giorni dalle 9 alle 18, fino al 28 settembre.

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