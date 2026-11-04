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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Quattro novembre, le cerimonie in Rocca e centro a Bergamo

LE COMMEMORAZIONI. Bergamo in festa per l’Unità nazionale e le Forze armate, a 108 anni alla fine della prima guerra mondiale.

Lettura meno di un minuto.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Quattro novembre, le cerimonie in Rocca e centro a Bergamo
I festeggiamenti nel 2025

La giornata celebrativa del 4 novembre si aprirà questa mattina alle 9, presso la Rocca in Città Alta, con la benedizione, gli onori ai caduti e la deposizione delle corone d’alloro.
Successivamente ci si sposterà in centro: alle 9,45, in piazza Matteotti, è in programma la deposizione delle corone d’alloro a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi. L’apice delle celebrazioni istituzionali sarà, come di consueto, in piazza Vittorio Veneto: dalle 10, gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, la cerimonia di alzabandiera, gli onori ai caduti, la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli intervento della sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, e del comandante 3° Reggimento Aves Aquila, colonnello Nicola Carrara, prima degli onori finali e della cerimonia di ammaina bandiera. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alle manifestazioni commemorative.

Nel pomeriggio

Nel pomeriggio, in Rocca, è poi in programma la passeggiata guidata tra i monumenti nel Parco delle Rimembranze, a cura di U.N.U.C.I. Bergamo con il patrocinio di Assoarma Bergamo. L’appuntamento è per le 15 e le 16. Consigliata la prenotazione, all’indirizzo mail [email protected]. Sempre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, apertura speciale della Torre dei Caduti, con ingresso gratuito: l’iniziativa è a cura del Museo delle storie di Bergamo.

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