Quattro novembre, le cerimonie in Rocca e centro a Bergamo

La giornata celebrativa del 4 novembre si aprirà questa mattina alle 9, presso la Rocca in Città Alta, con la benedizione, gli onori ai caduti e la deposizione delle corone d’alloro.

Successivamente ci si sposterà in centro: alle 9,45, in piazza Matteotti, è in programma la deposizione delle corone d’alloro a Palazzo Frizzoni e al monumento ai Fratelli Calvi. L’apice delle celebrazioni istituzionali sarà, come di consueto, in piazza Vittorio Veneto: dalle 10, gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, la cerimonia di alzabandiera, gli onori ai caduti, la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli intervento della sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, e del comandante 3° Reggimento Aves Aquila, colonnello Nicola Carrara, prima degli onori finali e della cerimonia di ammaina bandiera. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alle manifestazioni commemorative.