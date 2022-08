Raffica di malori in Città Alta: intossicazione alimentare per almeno 15 scout di Anversa - Le foto

Sei ambulanze e un’auto medica hanno raggiunto poco prima delle 20 di domenica 7 agosto la Corsarola in Città Alta per prestare soccorso a una comitiva di ragazzi belgi in visita a Bergamo . Almeno una quindicina di giovani, dai 12 ai 18 anni, appartenenti a un gruppo di una cinquantina di persone, hanno infatti iniziato ad accusare malori, in particolare nausea e vomito, tipici di un’intossicazione alimentare. I titolari della panetteria e pizzeria d’asporto «Il forno» hanno chiamato i soccorsi e dato conforto ai giovani (e nulla c’entrano naturalmente con il malore).