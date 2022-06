Ragazzi on the road: giornata al comando dei Vigili del fuoco - Le foto e i video

Giornata dai vigili del fuoco, venerdì 17 giugno, per i «Ragazzi on the road» impegnati nella quindicesima edizione del progetto tutto bergamasco che ha rivoluzionato il modo di educare alla sicurezza e alla legalità : una quindicina di giovanissimi di tutta la provincia ha trascorso la giornata al comando provinciale dei pompieri, in via Codussi a Bergamo, interfacciandosi direttamente con i vigili del fuoco nelle attività di addestramento e di coordinamento dei soccorsi.