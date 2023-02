Rapina in villa del 2010, assolto il figlio del «Ragno»

Tribunale. Mattia Zambetti non ha commesso la rapina, ad Albino, il 2 dicembre 2010. Nella giornata di mercoledì 15 febbraio il Collegio, presieduto dal giudice Giovanni Petillo, ha assolto il figlio di GiamBattista - noto come il «Ragno» - in merito a quei fatti.