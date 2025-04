Redona, sosta selvaggia e Zona 30 violata. I residenti: «Fioriere e bancali anti auto»

La Zona 30 in via Leone XIII viene spesso violata e non rispettata. Così a Redona il Comitato di quartiere porta avanti una raccolta fondi per realizzare una sperimentazione di «urbanistica tattica». Non una boutade, ma uno spunto colto da un incontro pubblico che era stato organizzato a Redona dal Comitato, ospite l’architetto Matteo Dondé, impegnato a diffondere la filosofia delle Zone 30 applicando i principi dell’«urbanistica tattica», pratica che nasce dal basso (esempi a Milano, Lecco, Terni, Pavia). L’obiettivo è rallentare la velocità delle auto ridisegnando gli spazi con strumenti semplici e poco costosi, dalla pittura ai bancali in legno.

La Zona 30

La Zona 30 di via Papa Leone XIII, tra le scuole, la chiesa e piazza Don Sergio Colombo c’è, ma spesso viene violata, con auto che sfrecciano anche contromano nella zona pedonale, dove il passaggio è consentito solo ai bus e ai residenti. In alcuni momenti della giornata la situazione è faticosa. All’uscita delle scuole (primaria e materna) le auto sono ovunque tanto che il bus si trova incastrato, l’autista costretto a chiedere man forte alla Polizia locale e ai volontari, che cercano di fare quel che possono. I cittadini al Comune hanno anche chiesto una telecamera, per monitorare il numero di auto che trasgredisce la Zona 30. E avanza una proposta: «Dall’anno scorso il Comitato ha un nuovo direttivo, c’è stato un rinnovamento di una realtà per noi importante, nata nel 2001 e che ha visto impegnati in tante battaglie Milvo Ferrandi e Federico Breda – premette Emiliano Bezzi, il nuovo presidente –. Tra i primi temi affrontati, anche durante la campagna elettorale, la mobilità. Apprezziamo l’impianto della Zona 30 che il Comune ha realizzato nel quartiere, ma siamo convinti che oltre al posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale sia necessario introdurre altri assetti viabilistici, per interrompere i rettilinei e far rallentare le auto».

Il prossimo 8 maggio al teatro Qoelet un convegno dal titolo «Vivere in una città a km30» «Non bastano un bollo rosso e qualche cartello ad annunciare l’ingresso in una Zona 30», dice il Comitato. Per sensibilizzare i cittadini, invitando anche il Comune a consolidare quanto già fatto, il Comitato per Redona ha organizzato, il prossimo 8 maggio al teatro Qoelet, un convegno dal titolo «Vivere in una città a km30» che ha l’ambizione di guardare oltre i confini di quartiere. Tra gli invitati il sindaco di Olbia Settimo Izzi e l’ex assessore alla Mobilità di Bologna ed esperto di mobilità Andrea Colombo, che racconteranno le loro città a trenta chilometri orari.

