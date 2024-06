Riaperta l’ex cisterna di Città Alta: visite sold out

La Fontana del Lantro in Città Alta ha riaperto ieri mattina le porte al pubblico con visite guidate che hanno coinvolto alcune decine di persone. Grazie alla collaborazione tra Uniacque e Comune di Bergamo, è tornato visibile alla collettività il sito storico con la più antica cisterna d’acqua della città. Domenica mattina in molti hanno risposto presente al primo appuntamento organizzato con l’associazione «Guide turistiche della città di Bergamo». Subito sold out i posti messi a disposizione per i tre turni di visita (una cinquantina in tutto), anche se si è registrata qualche defezione per via di qualcuno che, dopo aver prenotato tramite il sito di «Eventbrite», non si è presentato all’appuntamento, precludendo ad altri la possibilità di aderire all’iniziativa. Oltre ai tre gruppi, composti principalmente da bergamaschi (anche se non sono mancati visitatori provenienti dalle altre province), all’ingresso della fontana in via della Boccola sono spuntati anche tanti curiosi e turisti che non hanno perso l’occasione per entrare e scattare foto ricordo.