Riaperto il parcheggio davanti alla Curva Sud: 100 posti auto a disco orario

È stato riaperto il parcheggio antistante la Curva Sud del Gewiss Stadium, quello che insiste su piazzale Goisis e che era stato chiuso per tutto il periodo di cantiere dell’impianto sportivo e la cui apertura era stata posticipata per i collaudi rallentati dalle avverse condizioni meteo .

Ci sarà una nuova regolamentazione della sosta , che razionalizza l’utilizzo degli stalli tra pubblici e residenziali e i divieti in concomitanza del mercato del sabato che tornerà in quest’area da dicembre .

L’ordinanza, in vigore dal 21 novembre, istituisce la sosta regolamentata tramite disco orario dalle 9 alle 19 , per un tempo massimo di sosta di 3 ore , ad eccezione dei residenti.

Quando a dicembre il mercato si sposterà da via Marzabotto per tornare nella sua collocazione originaria, verrà previsto un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 14 del sabato, per permettere agli ambulanti di montare e smontare le bancarelle.