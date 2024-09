Stadio, ora tocca alle rotonde: nuova viabilità fino a dicembre

Archiviato anche l’ultimo atto della riqualificazione dello stadio (la nuova Curva Sud ha aperto i battenti, come da programma, a metà settembre), il tassello definitivo relativo all’accordo siglato da Comune e Atalanta prevede la sistemazione dell’area circostante all’impianto.

Il piazzale sul quale si affaccia la Curva Sud è stato rimodernato con nuove pavimentazioni, aiuole a verde e impianti per il posizionamento del mercato del sabato e sono iniziati anche i lavori per la realizzazione delle due rotonde tra le vie Crescenzi, Marzabotto e Lazzaretto, che «aggiusteranno» i flussi di traffico in entrata e in uscita dal quartiere di Conca Fiorita. Il riassetto della carreggiata lungo via del Lazzaretto (più stretta rispetto a quella attuale) ha permesso di ricavare uno spazio per un nuovo marciapiede ciclopedonale a sedi separate, in continuità con il percorso ciclabile proveniente da viale Giulio Cesare, garantendo così il collegamento con il nuovo percorso ciclabile che sfocerà in via Fossoli. Verrà poi realizzato il percorso ciclopedonale che affianca il Lazzaretto a congiunzione tra piazzale Goisis e via Fossoli.

Le novità

Con le due nuove rotatorie - oltre alla viabilità già modificata a seguito degli interventi per prevedere sensi unici in via Fossoli e via dei Celestini - saranno introdotte altre novità, come l’istituzione del senso unico in via Nedo Nadi in direzione di via Marzabotto e del Lazzaretto e in ingresso alla nuova rotatoria, a fianco alla rampa di accesso del parcheggio interrato. Il piazzale prospiciente al Lazzaretto sarà reso completamente pedonale, ripavimentato e abbellito con alberi e aree verdi e verrà ricavata anche una pista ciclabile in via Lazzaretto e viale Giulio Cesare.

Nuova viabilità

Nelle scorse ore il Comune ha pubblicato l’ordinanza che regolamenta i «provvedimenti viabilistici necessari per consentire le opere di urbanizzazione dettate nella convenzione del Piano attuativo dello stadio», e in particolare proprio per la realizzazione delle due nuove rotatorie.