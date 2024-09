Stadio, apre anche il nuovo parcheggio

Lo stadio e il calcio, ma non solo. Il «debutto» del nuovo Gewiss Stadium, domenica 15 settembre alle 15 per Atalanta-Fiorentina, porterà con sé anche altre novità per il quartiere e la città. La nuova curva Sud comprende infatti anche un parcheggio interrato da 360 posti, che sarà operativo proprio a partire dal 15 settembre: la struttura sarà utilizzata esclusivamente dall’Atalanta nei giorni in cui lo stadio ospita le partite, mentre nelle altre giornate sarà aperto a pagamento anche agli altri utenti (entro settimana prossima è attesa la definizione delle tariffe, di concerto tra l’operatore che lo gestirà e il Comune).

L’intervento di realizzazione della nuova curva Sud comprende poi anche la realizzazione del nuovo piazzale esterno (su cui tornerà poi il mercato del sabato), il rafforzamento delle alberature e degli spazi verdi, gli accorgimenti viabilistici connessi anche alla realizzazione del nuovo parcheggio alberato. In sede di accordo col Comune, era stato previsto che «le prestazioni pubbliche collegate alla realizzazione della curva Sud» avessero come scadenza l’ottobre 2024.

Il sopralluogo Uefa

Soddisfatte tutte le verifiche necessarie. È arrivata questa sintesi attesa - ma sempre rassicurante - a concludere la lunga giornata di martedì 3 settembre del Gewiss Stadium. Martedì l’Uefa ha infatti svolto il consueto sopralluogo di inizio stagione in vista della nuova Champions League, che riporterà il grande calcio a Bergamo. In un impianto ora totalmente rinnovato. Ci ha pensato il belga Fernand Meese, ex arbitro internazionale e adesso ispettore incaricato dell’Uefa, a passare in rassegna i tanti aspetti da verificare: dagli spalti della nuova curva Sud ai nuovi skybox, dalle sale interne agli spazi esterni, compreso il parcheggio sotterraneo, per validare la conformità ai parametri Champions. E il responso è positivo, come si intuisce dal comunicato diramato dalla società nerazzurra: «Lo staff Atalanta, unitamente ai rappresentanti della Figc, ha accompagnato in “site visit” l’ispettore Meese che ha potuto soddisfare tutte le verifiche necessarie». A guidare la visita è stato Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore dei lavori allo stadio in questi anni.

Tra le incombenze burocratiche, dopo la visita di martedì sono state aggiornate le informazioni contenute nello «stadium passport» presente sulla piattaforma «Time» della Uefa (una sorta di anagrafica dell’impianto).

Il rush finale

Intanto le date sono cerchiate col rosso: domenica 15 settembre alle ore 15 il debutto ufficiale in campionato contro la Fiorentina, giovedì 19 settembre alle ore 21 l’esordio europeo con l’Arsenal. Manca sempre meno allo svelamento del nuovo Gewiss Stadium, completo anche della nuova Curva Sud. I lavori sono in dirittura d’arrivo a pieno regime; tra gli aspetti più visibili, rimane da installare il rivestimento della facciata che dà su via del Lazzaretto/via Crescenzi. Ma tutto è quasi pronto, tant’è che da domani saranno in vendita i biglietti per Atalanta-Fiorentina. Resta da conoscere se sarà organizzata una cerimonia di inaugurazione.

Lunedì si è svolta una riunione della Commissione provinciale di vigilanza, organismo che fa capo alla Prefettura e che in sostanza si occupa anche dell’agibilità degli impianti sportivi; domani è fissata invece la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nota a margine, le prime due partite casalinghe del «nuovo» Gewiss Stadium sono discretamente delicate sul fronte del tifo: con la Fiorentina c’è una lunga rivalità, mentre la sfida di Champions League porterà a Bergamo gli inglesi dell’Arsenal e dovrà essere gestita la loro presenza sull’arco di due giorni (l’arrivo il giovedì, la ripartenza il venerdì).