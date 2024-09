Gewiss Stadium, sopralluogo Uefa: verificata la conformità per la Champions

Le richieste dell’Uefa sono state soddisfatte. È questa la sintesi al termine del sopralluogo che l’Uefa ha svolto martedì 3 settembre al Gewiss Stadium, in vista del debutto in Champions League fissato per giovedì 19 settembre contro l’Arsenal.

Il Gewiss Stadium

(Foto di Beppe Bedolis)

Il belga Fernand Meese, ex arbitro internazionale e ora ispettore incaricato della federcalcio europea, ha passato in rassegna il Gewiss Stadium, in particolare verificando - come spiega l’Atalanta in una nota - che gli spalti della nuova tribuna sud, i nuovi skybox, le sale interne ed i relativi spazi esterni, compreso il parcheggio sotterraneo, fossero conformi alla normativa prevista per le gare della Champions League. «Lo staff Atalanta - si legge nel comunicato della società nerazzurra -, unitamente ai rappresentanti della Figc, ha accompagnato in site visit l’ispettore Meese che ha potuto soddisfare tutte le verifiche necessarie».