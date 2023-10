Riapre il bando crowdfunding civico: 25 mila euro a sostegno di progetti per la città

Riapre il bando crowdfunding civico, promosso dall’Associazione Bergamo smart city and community, in collaborazione con Sesaab - Media On - Kendoo, oltre al contributo di Associazione Homo, Fondazione Mia e Bergamo onoranze funebri. Entro il 15 dicembre vanno presentate le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal bando (https://www.bergamosmartcity.com/presentazione-crowdfunding/bando/): con il presente bando si intendono promuovere e sostenere progetti innovativi, che presuppongono un’architettura tecnologica e organizzativa significativa con particolare applicazione nei settori di primaria competenza dell’ente locale quali quello sociale, culturale e ambientale.

Il c rowdfunding civico è una raccolta fondi che consente, tramite un portale digitale, di finanziare progetti di interesse pubblico coinvolgendo la propria community di riferimento. Ogni singolo cittadino, infatti, potrà decidere quanto donare e quale idea sostenere. A conclusione della campagna di raccolta fondi è previsto il sostegno dell’Associazione Bergamo Smart City and Community, ma solo per quei progetti che avranno raggiunto un finanziamento accertato attraverso il crowdfunding pari almeno al 60% del valore complessivo del progetto: il contributo in valore assoluto non potrà comunque mai superare 8.000 euro. Possono partecipare al bando: enti iscritti al Runts appartenenti alle categorie: organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (Aps), Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso, Altri enti del Terzo settore.

I requisiti dei progetti, che dovranno restare nell’ambito della connettività, digital divide, accessibilità, welfare, sono: durata massima di realizzazione 12 mesi; espliciti elementi di innovazione tecnologica, organizzativa, sociale, intercettando e/o facendo emergere bisogni sociali trascurati dalle logiche di mercato e dal sistema dei servizi pubblici e contribuendo all’inclusione sociale attraverso cambiamenti nell’agire dei soggetti e delle istituzioni; dovranno rendere evidenti l’interesse pubblico e gli impatti sociali delle azioni prefigurate; meccanismo di ricompense secondo il modello «reward based», per il quale si riconosce a chi dona una ricompensa di modico valore.

«Siamo contenti di poter riattivare nuovamente il bando di crowdfunding civico - afferma il Presidente dell’Associazione Bergamo smart city e Assessore del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni - e di poter continuare la sperimentazione di questa particolare forma di finanziamento per progetti di innovazione sociale e tecnologica dentro la nostra città. Siamo consapevoli del fatto che i risultati raggiunti dal 2018 a oggi siano stati incredibilmente positivi, essendosi infatti riusciti a raccogliere più di 100 mila euro da donazioni su progetti, il 99% dei quali hanno peraltro avuto successo. Il crowdfunding, in particolare, è indubbiamente un bel modo per dare supporto alle Associazioni e ai gruppi che, dentro la città, producono idee».