Ricette elettroniche, nessuna interruzione del servizio: «C’è ancora tempo per confermare la scelta»

Dal 1° maggio non ci sarà nessuna interruzione del servizio dell’invio delle ricette mediche dematerializzate per chi ancora non ha confermato questa scelta tramite i canali messi a disposizione dalla Regione Lombardia. Oggi, infatti, il 50% dei cittadini che ha il profilo attivo ha confermato il servizio. È dunque importante proseguire questo percorso di «sensibilizzazione» per consentire a sempre più lombardi di continuare ad usufruire di un servizio sempre molto apprezzato.