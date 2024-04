Ricette elettroniche, per riceverle va scelta l’opzione entro il 30 aprile: ecco come fare

Ancora pochi giorni per aggiornare un’importante opzione del proprio fascicolo sanitario elettronico. Nell’ambito di un recente aggiornamento della piattaforma regionale che prova a rendere più «smart» i servizi per la sanità, entro martedì 30 aprile i cittadini lombardi dovranno procedere però a modificare un’impostazione per continuare (o iniziare) a ricevere via sms o e-mail le notifiche relative ad alcuni servizi, in primis le ricette elettroniche.

La procedura

Più nel dettaglio, chi non l’avesse già fatto dovrà accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico (https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/) per poter attivare le notifiche sui servizi sanitari, così da ricevere quelle di proprio interesse. Una volta eseguito l’accesso alla piattaforma, l’utente dovrà andare nella sezione «Profilo e Impostazioni», confermare i dati di contatto, scegliere la modalità (sms o e-mail) e attivare la notifica per i servizi di interesse. Dovrà aggiornare queste impostazioni anche chi lo aveva fatto in passato (prima della modifica della piattaforma), cioè chi aveva già attivato il servizio di invio dell’Nre (il numero di ricetta elettronica) tramite sms: questi cittadini continueranno a ricevere le notifiche sino al 30 aprile, ma per continuare a riceverle è necessario eseguire la nuova procedura nell’area personale del proprio fascicolo. Accedendo al proprio fascicolo sanitario, in questi giorni si apre proprio un «pop up» (una finestra d’avviso) che segnala la necessità di indicare la propria scelta in merito alla ricezione delle notifiche. In alternativa, per i meno avvezzi alla tecnologia, tale procedura potrà essere eseguita anche tramite canali più tradizionali: come specifica la Regione, sarà possibile richiedere la conferma del servizio anche agli sportelli scelta e revoca della Asst di competenza, dal medico di medicina generale o pediatra o in farmacia.