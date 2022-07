Rifiuti sospetti, sequestrato cantiere: perquisizioni a una ditta bergamasca

Un cantiere di diecimila metri quadrati per la costruzione di un centro residenziale e commerciale a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia è stato sottoposto a sequestro nella mattinata di giovedì 27 luglio dai Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico), in un’operazione congiunta con i Comandi provinciali dei Carabinieri di Brescia e Bergamo e dei tecnici Arpa del Dipartimento di Brescia, su disposizione della Procura della Repubblica di Brescia. Il sequestro ha interessato anche l’area attrezzata e adibita a verde pubblico.