Rimpatri della Questura: in tre espulsi, uno era stato condannato per rapina

Nei giorni scorsi l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha eseguito il rimpatrio, con accompagnamento in Marocco, di un cittadino marocchino destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 3 febbraio, dopo il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. L’uomo è stato rimpatriato dopo la scarcerazione, avvenuta al termine dell’espiazione di una pena di 2 anni e 4 mesi per rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

La rapina a una donna

Secondo quanto ricostruito, si era reso responsabile di una rapina ai danni di una donna: l’aveva bloccata e aggredita con calci e pugni nel tentativo di impossessarsi del telefono cellulare e del denaro. La vittima era riuscita a sottrarsi all’azione violenta grazie all’intervento di un passante. La condotta aggressiva era poi proseguita anche nei confronti delle forze dell’ordine intervenute. Il soggetto aveva inoltre già riportato una precedente condanna per furto aggravato ed era destinatario di misure di prevenzione, tra cui l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio.

Rimpatrio per due albanesi