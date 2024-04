Ripreso mentre urina in un parco, morde e picchia due agenti: arrestato

L’8 aprile verso mezzogiorno due agenti della polizia locale di Bergamo stavano pattugliando il quartiere della Malpensata, quando si sono accorti che un uomo stava urinando all’interno di un’area verde di via Mozart.

I due agenti si sono avvicinati per chiedergli i documenti, l’uomo ha dato subito in escandescenze, mordendo al fianco un agente e dando una gomitata nel costato all’altro.

L’uomo è quindi stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, e anche sanzionato. I due agenti sono andati in ospedale per le medicazioni: con prognosi di 4 e 7 giorni (per la frattura di una costola). L’arresto è stato poi convalidato.

Motociclista inseguito e arrestato

Giovedì 11 aprile, intorno alle 20.30, gli agenti della Locale di Bergamo hanno inseguito un motociclista che non si era fermato a un controllo. L’uomo è scappato verso Seriate e poi Gorle, guidando pericolosamente ad alta velocità non rispettando il codice della strada.

L’inseguimento è terminato nel sottopasso della rotonda delle valli in direzione Ponteranica: il conducente ha abbandonato la moto e ha provato a fuggire a piedi. La Polizia Locale lo hanno raggiunto e ammanettato, non senza difficoltà dato che l’uomo ha reagito con violenza. Arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, è stato portato nel carcere di via Gleno.

Fermato ladro di biciclette