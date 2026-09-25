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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 25 Settembre 2026

Riqualificazione delle pavimentazioni storiche: lavori in Città Alta dal 28 settembre

IL PROGETTO. Interessate le vie al Castello, Borgo Canale e San Vigilio, per un totale di circa cinque mesi di lavori.

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Redazione Web
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Riqualificazione delle pavimentazioni storiche: lavori in Città Alta dal 28 settembre

Bergamo

Lunedì 28 settembre partiranno i lavori di riqualificazione di alcuni tratti delle pavimentazioni storiche di via al Castello, via Borgo Canale e via San Vigilio, nell’ambito della serie di interventi che il Comune di Bergamo sta portando avanti su strade, scalette e piazze di Città Alta.

Le date dei lavori

I primi lavori, da lunedì 28 settembre, saranno quelli di via al Castello, con una durata di circa 30 giorni fino al civico 5 e altri 20 giorni per la porzione antistante l’ingresso del castello. Seguiranno i lavori in via Borgo Canale, con una durata di circa 55 giorni, e infine in via San Vigilio, per altri 45 giorni.

Un investimento complessivo di 210mila euro, per la sistemazione in particolare di alcuni camminamenti delle tre vie, dove sono previste opere di messa in sicurezza e di riqualificazione delle pavimentazioni storiche.

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