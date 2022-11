«Riscaldiamo l’inverno», un sostegno per le bollette alle famiglie in difficoltà

Un gesto di solidarietà capace di riscaldare i cuori e un po’ anche le case delle famiglie in difficoltà. Con l’arrivo del freddo e l’accensione dei termosifoni, si preannuncia un inverno difficile per tanti bergamaschi, ancora di più quando inizieranno ad arrivare le bollette. E così le Acli promuovono una raccolta fondi, attraverso un conto corrente dedicato, per supplire almeno in parte all’aumento dei costi. La campagna si chiama «Riscaldiamo l’inverno» e si propone di dare una mano ad almeno una trentina di famiglie residenti in città e altre ancora in provincia, grazie alle donazioni che arriveranno.